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Kırşehir'de, 4 yıldır böbrek taşı sancısı çeken vatandaşa kapalı ameliyat yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sol yan ağrısı şikayeti ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine müracaat eden vatandaşa kapalı ameliyat yapıldı.

07.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:56Kırşehir'de, 4 yıldır böbrek taşı sancısı çeken vatandaşa kapalı ameliyat yapıldı
KIRŞEHİR (İHA) – 'de, sol yan ağrısı şikayeti ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine müracaat eden vatandaşa kapalı ameliyat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Talip Göktaş, 4 yıldır böbreğinde 5 santimetrelik taş ile yaşayan hastayı kapalı ameliyat ile tedavi etti.

Üroloji Kliniğinde Op. Dr. Talip Göktaş'a muayene olan hasta gerekli görüntülemeleri ve tahlilleri yapıldıktan sonra ameliyata alındı.

Ameliyat hakkında bilgi veren hekim Göktaş, "Hastayı kapalı olarak ameliyat ettik. Taşlar tamamen temizlendi. Hastamız ise 36. saatte taburcu edildi"dedi. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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