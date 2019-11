Kırşehir'de 50 bin 600 fidanı toprakla buluştu

Orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Geleceğe Nefes" adı verilen fidan dikim programında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) kendi işletmelerine 50 bin 600 fidanı toprakla buluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen fidan dikimi projesi kapsamında Kırşehir 'e gelen TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, 75 dekar alanda Kırşehir'de fidanların toprakla buluştuğunu söyledi. 11: 11'de 2023 farklı noktada daha yeşil bir Türkiye için 11 milyonun fidanın toprakla buluşturulacağı "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimleri yapıldı.Programda konuşan TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, TİGEM için önemli bir gün olduğunu söylediği açıklamasında, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Malya İşletmesinde 3 bin fidanı toprakla buluşturduk. TİGEM genelinde bakıldığında ise 50 bin 600 fidanı toprakla buluşturmuş olduk" dedi.Türkiye geleceğin nefesi oluyorCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklenen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikle Türkiye'nin geleceğe nefes olduğunu anlatan Işıkgece, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Bugün Türkiye, geleceğe nefes oluyor. Geleceğin nefesi olarak 11 milyondan daha fazla fidanı toprakla buluşturuyor ve Cumhurbaşkanımızın yeni genelgesiyle 11 Kasım tarihi 'milli ağaçlandırma günü' olarak ilan edildi. Anlamlı günde Kırşehir'de olmaktan mutluyuz. Fidanlarımızı dikerek bizlerde geleceğe nefes oluyoruz."Fidan dikim etkinliğine katılan Bayram Demirkoparan, kuraklığın önüne geçilmesi için başlatılan projenin önemli olduğunu ifade etti.Fidanların kurak bir bölgede yeşermesinin mutluluk verici olduğunu belirten Semra Cengiz, "Etkinliğin Türkiye genelinde olması mutluluk verici her zaman bu tür etkinlikler olmalı" diye konuştu.Fidanları toprakla buluşturan ve her yerin yeşermesini isteyen Muradiye Kozan ise, "Her yer yeşersin Türkiye deprem bölgesi olmasın. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.75 Dekar alanda fidan dikimlerinin ardından program, katılımcılara yemek ikramı ile sona erdi. TİGEM'de gerçekleştirilen programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra bölgede bulunan vatandaşlar ve STK Temsilcileri de katıldı. TİGEM eski daire başkanı merhum Ali Girdap ve TİGEM emeklisi Mehmet Gökteuçar anısına fidan dikimi de yapıldı. - KIRŞEHİR