Kırşehir'de 50 Kişi Girişimcilik Kursu Aldı

Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü iş birliğinde 50 kişiye girişimcilik kursu verildi.
Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 23-26 Şubat'ta düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursunun tamamlandığı belirtildi.
Ücretsiz olarak verilen kursa 50 girişimcinin adayının katıldığı ifade edilen açıklamada, kendi işletmelerini kurmayı planlayan kursiyerlerin istihdama da katkı sağlayacağı dile getirildi.
Kırşehir ekonomisine 50 girişimcinin daha kazandırıldığına vurgu yapılan açıklamada, girişimciliğin gelişmesine ve desteklenmesine devam edileceği kaydedildi.
Kırşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA