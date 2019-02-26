Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı

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Kırşehir'de, mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 75 bekçi, 40 günlük hizmet içi mesleki eğitiminin ardından göreve başladı.Ahi Polis Merkezine bağlı çalışacak bekçiler, kent genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak. Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilecek personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.Kent merkezinde pazar yeri, şehirler arası otobüs terminali, Ankara, Atatürk, Melikgazi, Lise, Müftülük caddeleri gibi halkın yoğun kullandığı bölgelerde de rutin devriye yapacak bekçiler, sokağa egemen olurken, gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesini de sağlayacak.Kırşehir'de 14 mahalle ve ana caddelerde 60, Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde ise 15 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.