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Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci

Kırşehir'de 9 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

09.09.2019 18:18 Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
Kırşehir'de 9 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.
Evlilik tarihlerini ölümsüzleştirmek isteyenlerden 7'sinin nikahı Kırşehir Belediyesi nikah dairesinde, ikisinin de Kırşehir Müftlüğü Konferans Salonunda kıyıldı.
Belediyedeki Fırat Özdemir ve Firdevs Han çiftinin nikahını kıyan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ocak ayından bugüne kadar 832 nikah kıyıldığını söyledi.
Bugünkü 09.09.2019 tarihinin anlamlı olduğunu ifade eden Ekicioğlu, bir yastığa baş koymak için yola çıkan çifte mutluluk diledi. Ekicioğlu, nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek isteyen 7 çiftin belediyeye bugün için müracaatta bulunduklarını dile getirdi.
Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman da konferans salonunda iki törende 2 çiftin nikahını kıydı.

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Kaynak: AA

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