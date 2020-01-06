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Kırşehir'de açık toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi

Kırşehir'de, açık toplantı ve yürüyüşlerle ilgili toplanma alanları, güzergahları ve dağılma yerleri belirlendi.

06.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:18 Kırşehir'de açık toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi
'de, açık toplantı ve yürüyüşlerle ilgili toplanma alanları, güzergahları ve dağılma yerleri belirlendi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yapılan toplantıda, 2019 yılında geçerli olan toplantı ve yürüyüş alanlarıyla güzergah ve dağılma alanlarının 2020 yılında da aynı şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açık toplantı ve miting alanı olarak eski sanayi kavşağı ile Medrese Mahallesi'ndeki taksi durağın önündeki alanın belirlendiği ifade edilen açıklamada, toplanma yerlerinin Atatürk Bulvarı ve Lale Camisi yanı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yürüyüş güzergahlarının ve dağılma alanlarının da belirlenen alanlara çıkan bulvar ve caddeler üzerinde olduğu bildirildi.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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