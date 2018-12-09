Kırşehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

09 Aralık 2018 Pazar 15:46



09 Aralık 2018 Pazar 15:46

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapanış töreni düzenlendiği bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapanış töreninde, kentte hizmete açılan 2 ve 4 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, "Yaşama Yol Ver" temalı video klip çekimleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan vekili Serdar Duru, "Her türlü zor şartta görevlerini fedakarca ve başarıyla yerine getiren acil sağlık hizmeti çalışanlarının, insana vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.Kapanış törenine, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, şube müdürleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumluları ve personelleri katıldı.