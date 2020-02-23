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Kırşehir'de AFAD'dan ıslah çalışması

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Akçakent İlçesi Yeniyapan Mahallesi'nde kaya düşmesine karşı ıslah çalışması yapıldığı bildirildi.

23.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:42Kırşehir'de AFAD'dan ıslah çalışması
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince İlçesi Yeniyapan Mahallesi'nde kaya düşmesine karşı ıslah çalışması yapıldığı bildirildi.
AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı araştırmada Akçakent bölgesinde özellikle kırık ve çatlaklı tabakalı kayaların kara yolu ve yerleşim alanlarına düşme riski oluşturduğu belirlendi.
Yeniyapan köyünde yaşayan vatandaşların kısa süreliğine tahliye edilmesinin ardından, kepçe ve vinçlerin yardımıyla kayaların çevreye zarar vermemesi için hendekler açıldı.
İş makineleri aracılığıyla büyük ve çatlak tabakalı kayalar kırılarak parçalandı. Kayalar bölgedeki düz alanlara ve hendeklerin içine bırakıldı.
Öte yandan, muhtemel toprak kaymasını önlemek için arazide iş makinesiyle basamaklı setler oluşturuldu.

Akçakent, Kırşehir, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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