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Kırşehir'de AFAD ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

15.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:02Kırşehir'de AFAD ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD konferans salonunda eğitim programı düzenlendi. Çeşitli afet olaylarından örneklerin anlatıldığı eğitimde, yapılması gerekli ilk yardım uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirildi.
Acil durumlarda kimsenin zarar görmemesi için alınabilecek tedbirlerin de anlatıldığı sunumda, vatandaşların bulundukları her yerde çevrelerindeki afetlere nasıl müdahale edecekleri hakkında bilgiler verildi.
Afetlerde ilk 72 saatin çok önemli olduğunun hatırlatıldığı eğitimde, olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin yapacakları ilk yardım uygulamalarının hayati önem taşıdığı da aktarıldı.
Eğitimde, her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazaları ile olası afet olaylarında insanların yaşama tutunması için en yakınındakilerin yapacağı basit uygulamaların herkes tarafından bilinmesi gerektiği de vurgulandı.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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