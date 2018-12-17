Kırşehir'de Afad Gönüllülerine Eğitim

Kaynak: AA

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından AFAD gönüllülerine çeşitli eğitimler verildi.İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte AFAD gönüllüsü olarak hizmet verecek yaklaşık 60 kişiye, çadır kurma, doğada yaşam ve afet anında yapılması gerekenler hakkında eğitimler verildiği belirtildi.Kaman Hirfanlı Baraj Gölü ile Merkez Kındam Mahallesi Ökse mevkindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşleri ile eğitimlerin başladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Gönüllüler, afetlerde ve acil durumlarda yardıma ihtiyacı olanlara bilinçli şekilde destek olan ve kendisine AFAD tarafından verilecek görevlere sonuna kadar bağlı kalan bireylerdir. AFAD gönüllüsü çalışmalarının amacı kaynakların yetersiz kaldığında, can kaybı ve yaralı sayısı yüksek oluşabileceği afet ve acil durumlara karşı hızlı koordine olabilen, bilinçli ve dirençli bir toplumun oluşturulması ve tüm ülke sathında yaygınlaştırılması hedefleniyor. AFAD gönülleriyle Hirfanlı Baraj Gölü çevresinde 16, Ökse mevkindeki ormanlık alanda 15 kilometrelik bir alanda doğa yürüyüşleri yapıldı. Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, izcilik kulüpleri üyeleri ile çok sayıda kamu personelinden oluşan 60 kişinin katılımıyla eğitimler verdik. Gönüllülerimize çadır kurma, doğada yaşam ve afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yaptık. İl AFAD Müdürlüğümüzce, AFAD gönüllüleri için yaptırdığımız yelek, eldiven, bere ve dizliklerin dağıtımını da sağladık. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde de sürecektir."