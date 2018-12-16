16 Aralık 2018, 12:33
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Kırşehir'de Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

Kırşehir

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, "Akılcı ilaç kullanımı ve verilerle antibiyotik kullanımı' ile ilgili sunum yaptı.

Açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara'nın "Mikrobiyota", İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ayper Somer, "Akut vakalarda akılcı antibiyotik kullanımı", İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay ise "Penisilin alerjisinin önemi" konularında sunum gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerden toplantıya katılan sağlık personellerine "Akılcı İlaç Kullanımı" hakkında bilgilendirici broşürler, not defteri, kalem ve çeşitli materyaller de dağıtıldı.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Karahocagil, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren, çok sayıda hekim, eczacı ve personel katıldı. Neşet Ertaş,İl Sağlık Müdürlüğü,Kırşehir
16 Aralık 2018 Pazar 12:33