Kırşehir'de Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş
Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, "Akılcı ilaç kullanımı ve verilerle antibiyotik kullanımı' ile ilgili sunum yaptı.
Açıklamada, Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara'nın "Mikrobiyota", İstanbul
Üniversitesinden Prof. Dr. Ayper Somer, "Akut
vakalarda akılcı antibiyotik kullanımı", İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay ise "Penisilin alerjisinin önemi" konularında sunum gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve ilçelerden toplantıya katılan sağlık personellerine "Akılcı İlaç Kullanımı" hakkında bilgilendirici broşürler, not defteri, kalem ve çeşitli materyaller de dağıtıldı.
Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu
, Ahi Evran Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Karahocagil, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren, çok sayıda hekim, eczacı ve personel katıldı.
Neşet Ertaş,İl Sağlık Müdürlüğü,Kırşehir
16 Aralık 2018 Pazar 12:33