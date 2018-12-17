Kırşehir'de Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akılcı ilaç kullanımı toplantısı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.Toplantıda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy, "Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik Kullanımı", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara "Mikrobiyota", İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayper Somer "Akut Tonsillofarenjitte Vakalarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı", İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay "Penisilin Allerjisinden Ne Kadar Korkmalıyız" konuları hakkında bilgi verdi.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Karahocagil, hekimler, eczacılar ve ilgili birim sorumlularının katıldığı toplantının sonunda akılcı ilaç kullanımı temalı hediyeler verildi.