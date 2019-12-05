Kırşehir'de Alman kadın, İslamiyeti seçti

Kırşehir
'de yaşayan Alman vatandaşı 20 yaşındaki Leonie Balbina Balzer, İslamiyeti seçti.
Bir süredir kentte yaşayan Balzer, İl Müftülüğüne başvurarak "Müslüman olmak istediğini" iletti.
Balzer için müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Yaman Müslümanlığın önemi ve İslam dininin esasları ile ilgili bilgi verdi.
Dua edilmesinin ardından Balzer, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yaman, Balzer'e "İhtida Belgesi" ve Kur'an-ı Kerim meali ile İslam dininin anlatan Almanca kitaplar hediye etti.
Balzer, tercümanı aracılığı yaptığı konuşmada, Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu ve "Lale" ismini alacağını söyledi.