Kırşehir'de Ambulansın Karıştığı Kaza

Kaynak: İHA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kazazedeleri ziyaret ederek kaza ve yaralıların durumları hakkında bilgiler aldı.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Vali Akın'a, İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Serdar Duru, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay'da eşlik ederek yaralıların durumları hakkında bilgiler verdi. Vali Akın, kazanın çok yönlü incelendiğini söyleyerek, yaralılarla tek tek ilgilendi.Ne olmuştu?27 Evler kavşağında meydana gelen kazada, Terme Caddesi üzerinden seyir halindeki A.Ö., yönetimindeki ambulans, Basın Anıtı istikametinden gelen M.Ö., yönetimindeki 06 MAC 11 plakalı otomobilin çarpması sonucu kavşakta devrildi. Kazada, 112 görevlileri Y.E., Z.D., A.Ö.,R.K., U.S.Ü. ve M.Ö., yaralandı. - KIRŞEHİR