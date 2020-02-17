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Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de sona erdi.

17.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:20Kırşehir'de ANALİG Voleybol Yarı Finali sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final müsabakaları 'de sona erdi.
Kırşehir ve Aşıkpaşa salonlarında gerçekleştirilen organizasyona Kocaeli, , Edirne, Aydın, Denizli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Antalya, Osmaniye, Çankırı, Adana, İzmir, İstanbul, Kayseri, Isparta, Ankara'dan 12 erkek 12 kız takımı katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde Muğla, Mersin, Antalya, Denizli, Tekirdağ ve Konya, kızlarda Ankara, Mersin, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Muğla Türkiye finallerine adını yazdırdı.

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Kaynak: AA

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