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Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

Kırşehir'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

20.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 01:04Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı
'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Medrese Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki daireden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye verdi.
Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından dairedeki yangını söndürdü.
Bazı apartman sakinleri, itfaiyenin yangın merdiveniyle tahliye edildi.
Üst katlarda oturan ve yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sırasında giriş kattaki dairede kimsenin olmadığı, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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