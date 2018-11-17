17 Kasım 2018, 16:40
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Kırşehir'de Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir

Kırşehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Kırşehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ve 6 ilçede 110 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, bin 13 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, ayrıca 456 sürücü ve araç kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 10 sürücü hakkında idari para cezası kesildi, 9 araç da trafikten men edildi. Jandarma,Kırşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:40