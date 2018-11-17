Kırşehir'de Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir
'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ve 6 ilçede 110 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada, bin 13 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, ayrıca 456 sürücü ve araç kontrol edildi.
Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 10 sürücü hakkında idari para cezası kesildi, 9 araç da trafikten men edildi.
Jandarma,Kırşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:40