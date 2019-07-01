01.07.2019 01:45
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Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir

KIRŞEHİR pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Kuşdilli Mahallesi kapalı pazar yerinde saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Kırşehir
Kaynak: DHA
Kırşehir , Güncel

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