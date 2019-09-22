Haberler » Güncel » Haber

Kırşehir'de, "Beraber yürüyelim" etkinliği

Kırşehir'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

22.09.2019 16:46Kırşehir'de,
Kırşehir'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayeleri ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayıp, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
Herkes İçin Spor Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Yasin Ata, yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Temel amaçlarının fiziksel aktivite, hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimi olduğunu vurgulayan Ata, kentte motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı hale getirilerek düzenlenmesi için çalıştıklarını belirtti.
Yürüyüşe, kentteki sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:50 Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı
17:47 Atatürk havalimanı metro istasyonunda teknofest yoğunluğu (1)
17:46 Çorum'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"
17:45 Spor türkiye drift şampiyonası'nın 3'üncü yarışları kayseri'de yapıldı
17:45 İşi çıkarsa, 'şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor
17:44 TEKNOFEST'e ilgi metro seferini etkiledi
17:44 Stockholm'de Cammu Keşmir protestosu