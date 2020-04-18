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Kırşehir'de billboardlardan yöresel şiveyle "Evde kal" çağrısı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla billboardlardan yöresel şiveyle "Evde kal." çağrısı yapıldı.

18.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:52
Kırşehir'de billboardlardan yöresel şiveyle
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla billboardlardan yöresel şiveyle "Evde kal." çağrısı yapıldı.
Kırşehir Belediyesince billboardlarda, "Gurban olayım evinde gal.", "Yelikme evinde gal.", "Gadan alıyım evinde gal.", "İcat çıkarma evinde gal.", "Kölen oluyum evinde gal.", "Babalını çekiyim evinde gal." yazılarına yer verildi.
Ankara , Terme ve Lise caddeleri ile Uzun Çarşı gibi kentin işlek noktaları ve kavşaklara asılan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların da hatırlatıldığı ilanlar, sosyal medyada ilgi gördü.
Bazı vatandaşlar, billboardların önünde fotoğraf çektirdi.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir şivesinin kentin en önemli kültürel değerlerinden olduğunu söyledi.
Orta Anadolu'nun kendine has üslubunu değerlendirerek, kuşaktan kuşağa aktarılan şiveyi, pozitif anlamda billboardlara taşıdıklarını vurgulan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kulağa hoş gelen, bölgenin en önemli değerini, koronavirüsten korunmak için en önemli uyarıyla birleştirdik. Kırşehir halkının evinde kalmasını ve tedbirlere uymasını istiyoruz. Sokağa çıkan vatandaşlarımızın da bu ilanları görerek bilinç oluşturmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık, beğendiler."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Ankara, Terme, Güncel
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