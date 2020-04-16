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Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldıKırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların...

16.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:58
Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların yapılan kontrollerinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının önlenmesi amacıyla karantina tedbirleri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel
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