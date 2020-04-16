Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldıKırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların...
16.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:58
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların yapılan kontrollerinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının önlenmesi amacıyla karantina tedbirleri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel