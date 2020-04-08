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Kırşehir'de bir mahalle ve 2 bina karantinaya alındı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

08.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:36
Kırşehir'de bir mahalle ve 2 bina karantinaya alındı
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez Kervansaray Mahallesinde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde yaşayanların bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıktığı belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca da Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.
Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 80 dairelik 2 bina ile mahalleye girişi çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Kapaklı, Kaman, Güncel
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