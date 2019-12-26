Haberler » Güncel » Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2) - Haber

Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2)

HAYVAN PAZARI KAPATILDIKırşehir Ticaret Borsası, Mucur ilçesinde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı.

26.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:12 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2)

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Ticaret Borsası, ilçesinde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı. Borsadan yapılan açıklamada, "Kırşehir merkezde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle ilimiz merkez ve köylerinde uygulanacak karantina tedbirleri doğrultusunda Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı 26 Aralık 2019 tarih ve 2019/17 numaralı Kırşehir İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararınca bu tarihten itibaren idari ve fenni tedbirler kaldırılana kadar kapalı tutulacaktır. İlimiz merkezde şarbon hastalığı çıkmış olup, hastalığın yayılmasını engellemek için Ticaret Borsası'na ait olan canlı hayvan pazarı kapalı tutulacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılacak ilaçlamalar ve alınacak önlemler sonucunda canlı hayvan pazarı yeniden açılacaktır" denildi. 



Kırşehir, Mucur, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25   Esenyurt'taki trafik kazası güvenlik kamerasında - Haber
19:23   Kendisinden iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
19:23   Gazeteci Talat Attila ve avukatını tehdit eden şüpheli yakalandı - Haber
19:22   Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
26.12.2019 19:34:51