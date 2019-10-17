Haberler » Güncel » Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi

Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi

KIRŞEHİR'de polisin durdurduğu otomobilde Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

17.10.2019 16:02Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi

KIRŞEHİR'de polisin durdurduğu otomobilde Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda yaptığı yol kontrolünde S.B. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 1 adet küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu. Van'dan İstanbul'a tarihi eserleri götürdüğü belirlenen otomobilin sürücüsü S.B. gözaltına alındı.



Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Başkentte ABD protestosu
19:06 Kartal'da yangın
19:06 Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu
19:06 Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek
19:06 Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
19:05 Malkara'da kaçak göçmen şebekesi çökertildi
19:05 Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
17.10.2019 19:09:27