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Kırşehir'de "Çalışan Gazeteciler Medya Ödülleri" verilecek

Kırşehir Basın Konseyi, "Çalışan Gazeteciler Medya Ödülleri" yarışması düzenledi.

06.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:28 Kırşehir'de
Basın Konseyi, "Çalışan Gazeteciler Medya Ödülleri" yarışması düzenledi.
Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, yaptığı açıklamada, farklı kategorideki yarışmanın sonuçlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açıklanacağını belirtti.
"Çalışan Gazeteciler Medya Ödülleri" adını verdikleri yarışma ile gazeteciliği teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Yanık, "Basın ve gazeteler arasında en iyi , en iyi haber mizanpajı, en iyi haber fotoğrafı, en iyi köşe yazısı, en iyi röportaj haber, en iyi ajans haberi, Kırşehir Belediyespor özel medya ödülü, televizyon ödüllerinde ise en iyi televizyon haberi, en iyi televizyon programı, en iyi haber montajı, en iyi radyo programı, en iyi internet haberi ödülleri dağıtılacak." ifadelerini kullandı.
İki gün sürecek farklı etkinliklerle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayacakları bilgisini veren Yanık, Kırşehir il yöneticileriyle basın mensuplarını bir araya getireceklerini bildirdi.
Etkinliklerle ilgili Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek 10-11 Ocak tarihlerindeki programlara davet ettiklerini belirten Yanık, yarışmanın öldü törenine Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'in de katılacağını kaydetti.

Gazeteciler Günü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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