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Kırşehir'de çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi.

22.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:42
Kırşehir'de çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi
Kırşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, koronovirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.
Temizlik personelleri kimyasal sıvılar ile çöp konteynerleri ve çöp toplama alanlarını fırçalarla temizleyip, ilaçlama yaptı. Temizliğin ardından çöp toplama alanları özel kıyafetli ekiplerce dezenfekte edildi.
Dezenfekte işlemlerinin sonra ise yine aynı bölgeler başka bir ekip tarafından ilaçlı sularla yıkandı.
Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, halkın sağlığını korunması, gün aşırı kullanılan çöp toplama alanlarının da temizliği için faaliyetlerini sürdürdüklerini, kullandıkları dezenfektanların da insan ve hayvanlara zarar vermeyen özel karışımlar olduğunu ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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