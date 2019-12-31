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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:51 Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Kırşehir, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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