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Kırşehir'de DEAŞ üyesi Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü.

09.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:57
Kırşehir'de DEAŞ üyesi Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü
Kırşehir 'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın duruşması görüldü.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık K.A.M.A, kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanarak ifade verdi. Örgüt üyesi olmadığını iddia eden K.A.M.A, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Irak, 3. Sayfa
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