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Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

08.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:48
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırşehir 'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Mert (42) idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, Kuşdilli Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesi'nde kaldırıma çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mert, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Mert, Kırşehir, Güncel
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