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Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

13.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:22
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırşehir 'in Kaman ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaman'dan Çağırkan köyü istikametine giden S.K'nin kullandığı 40 KB 511 plakalı otomobil devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Çağırkan, Kaman, Güncel

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