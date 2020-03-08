Kırşehir'de dezavantajlı gruplara yönelik "Kırköy" projesi
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hazırladıkları "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"nin saha çalışmalarının başladığını bildirdi.
08.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:48
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hazırladıkları "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"nin saha çalışmalarının başladığını bildirdi.
Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından hazırlanan projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandığını ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile proje sözleşmesi imzaladıklarını anımsattı.
Projeyle, sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında belediye olarak belirlenen alanda bir sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturacağız. Faaliyet merkezine de ' Kırköy Kampüsü' adını verdik. Planlanan arazi de düzeltme ve saha çalışmalarına başladık. Belediyemizin tamamen kendi kaynakları, kendi personelleri ile hayat geçirecek bir proje bu. Dezavantajlı gruplara kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik birtakım ekonomik katkının yanı sıra, sosyal faaliyet olanakları da sağlanacak. Bölgemizdeki birçok kişinin de buraya geleceğini ümit ediyoruz."
Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından hazırlanan projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandığını ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile proje sözleşmesi imzaladıklarını anımsattı.
Projeyle, sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında belediye olarak belirlenen alanda bir sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturacağız. Faaliyet merkezine de ' Kırköy Kampüsü' adını verdik. Planlanan arazi de düzeltme ve saha çalışmalarına başladık. Belediyemizin tamamen kendi kaynakları, kendi personelleri ile hayat geçirecek bir proje bu. Dezavantajlı gruplara kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik birtakım ekonomik katkının yanı sıra, sosyal faaliyet olanakları da sağlanacak. Bölgemizdeki birçok kişinin de buraya geleceğini ümit ediyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kırşehir'de dezavantajlı gruplara yönelik "Kırköy" projesi
Etiketler : Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Kırköy, Güncel
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