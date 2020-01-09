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Kırşehir'de din görevlilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi

Kırşehir Müftülüğü, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri başlattı.

09.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40Kırşehir'de din görevlilerine
Müftülüğü, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri başlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda planlanan seminerlerin ilki Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesinin amaçlandığı seminerde konuşan Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkanına sahip din görevlilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak toplumun bütün kesimlerine temel aile bilincinin ulaştırılmasının planlandığını ifade etti.
Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Yaman, "Aile, sadakat, samimiyet, sevgi ve merhamet merkezidir. Böylesi bir aile, toplumunu geleceğe hazırlayan önemli bir görevi ifa etmiş olur. Ailede çocuk, anne babaya karşı saygıyı yitirmişse, eşler arası saygı ve sevgi kalmamış ise nezaket gitmişse işte o zaman toplumda huzursuzluk kendiliğinden meydana gelir." dedi.
Yaman, seminerlerin Kırşehir'de görev yapan bütün din görevlilerinin katılımıyla 2 grup halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Seminere, Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Şaban Çakır, imam hatipler, vaize ve eğitim uzmanları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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