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Kırşehir'de ekmek fiyatı yeniden 1,25 TL oldu

KIRŞEHİR'de marketler ve fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatı, 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

20.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:38
Kırşehir'de ekmek fiyatı yeniden 1,25 TL oldu

KIRŞEHİR'de marketler ve fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 59 kuruşa kadar düşen ekmek fiyatı, 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 13 fırıncının kendi aralarında anlaşmasıyla ekmek fiyatlarının normale döndüğünü söyledi.

Kentte market ve fırın işletmecileri arasında 3 aydır yaşanan rekabet, ekmek fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncılar arasında başlayan ve marketlerle devam eden rekabetin bitmesiyle 200 gram ekmeğin yeniden 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığını belirtti. Ekmek rekabetinin sona erdiğini belirten Öztürk, "'Büyük balık küçük balığı yutar' misali büyük fırıncılar küçük fırıncıları bitirmek için bir rekabet başlatmışlardı. Biz zamanında uyarılarımızı yapmıştık. Bugün itibarıyla fırıncılar aralarında anlaşarak rekabete son verdiler. Ramazan ayında ekmeğe zam yapılmasına müsaade edilmeyecek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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