Haberler » 3. Sayfa » Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kırşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı.

17.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:16Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale yolu Özbağ beldesinde meydana geldi. Kadir Kılıç (35), idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Kadir Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kadir Kılıç, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
17.02.2020 00:29:56