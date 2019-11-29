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Kırşehir'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı tutuklandı

Kırşehir'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:18Kırşehir'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan Iraklı zanlı tutuklandı
'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nasuhdede Mahallesi'nde bisikleti çalınan engelli İ.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının Irak uyruklu A.K .(22) olduğunu belirledi.
Kent merkezinde yakalanan şüphelinin, 5 adresten bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği ve 7 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.
Çalıntı bisikletlerin saklandığı depoda arama yapan ekipler, İ.G'nin bisikletini bularak teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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