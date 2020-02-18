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Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

18.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:46Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı
2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli soruşturma kapsamında aranan ve Kırşehir'de bulunduğu tespit edilen komiser yardımcısı Ş.K'yi kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

Emniyete götürülen Ş.K'nin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü ile gönderileceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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