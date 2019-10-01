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Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Kırşehir'de Fettullahçı terör örgütü üyesi, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

01.10.2019 16:34Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Kırşehir'de Fettullahçı terör örgütü üyesi, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken geçen yıl Temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski yüzbaşı O.G'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma, yapılan istihbarat çalışması sonucunda O.G'yi Kaman ilçesinde yaşadığı evde gözaltına aldı.

O.G, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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