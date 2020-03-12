Kırşehir'de forkliftin altında kalan işçi öldü
Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
12.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:40
Kırşehir 'deki bir lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Lastik fabrikasında işçi Rahmi Mamak 'ın (35) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İş makinesinin altında kalan Mamak, fabrikadaki diğer işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan sağlık kontrolünde Mamak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Lastik fabrikasında işçi Rahmi Mamak 'ın (35) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İş makinesinin altında kalan Mamak, fabrikadaki diğer işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan sağlık kontrolünde Mamak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir