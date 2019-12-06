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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:59Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kından mahallesindeki 4 eve fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Evlerde Azeri uyruklu A.N. (34), A.H. (39), N.A. (33), Türkmenistan uyruklu A.H. (39) adlı kadınlar yakalandı. Kadınları fuhşa sürükledikleri şüphesiyle M.G. (53), S.T. (33.) ve S.A. (32) da gözaltına alındı. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, fuhuş yapılan evler Zührevi Hastalık ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Kararı gereğince mühürlendi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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