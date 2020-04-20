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Kırşehir'de gençler, polis, jandarma ve sağlık görevlileri için maske üretiyor

Kırşehir merkez, Kaman ve Mucur ilçelerindeki gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kritik görevlerde çalışanlar için siperli maske üretimini sürdürüyor.

20.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:57
Kırşehir'de gençler, polis, jandarma ve sağlık görevlileri için maske üretiyor
Kırşehir merkez, Kaman ve Mucur ilçelerindeki gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kritik görevlerde çalışanlar için siperli maske üretimini sürdürüyor.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cacabey, Kaman ve Mucur Gençlik Merkezlerinde üretilen koruyucu maskelerin sağlık çalışanları, polis, jandarma ve AFAD görevlileri için ilgili kurumlara ulaştırıldığı belirtildi.
Koruyucu maske üretimiyle koronavirüs mücadelesinde kritik yerlerde görev yapanlara destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, salgın sona erinceye kadar gençlik liderleri ve gençlerin çalışmalarına devam edeceği aktardıldı.
Gençlerin siperli maske üretimi ile sosyal sorumluluk örneği sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gençlik merkezleri olarak başta sağlık çalışanlar olmak üzere, jandarma ve emniyet güçlerimiz, AFAD personeli ve kritik yerlerde önemli görev üstlenen çalışanların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Maske üretimi yaparak onları bu zor süreçte yalnız bırakmayarak destek olmaya çalışan gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalmasıyla bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kırşehir, Kaman, Polis, Güncel
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