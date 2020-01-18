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Kırşehir'de Gençler Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Kırşehir'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

18.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:16Kırşehir'de Gençler Tenis İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ercan Tıraş tenis kortunda genç kızlar ve erkeklerde oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren okullar belli oldu.
Heyecanlı ve zorlu geçen müsabakaların sonunda genç kızlarda Kırşehir Anadolu Lisesi birinci, Kırşehir Fen Lisesi ikinci, Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Lisesi üçüncülük elde etti.
Genç erkeklerde ise Kırşehir Anadolu Lisesi birinci, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ikinci, Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.
Dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Tenis İl Temsilcisi Adem Kıraç ve okulların idarecileri ile beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.

Kırşehir, Tenis, Güncel

Kaynak: AA

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