16.07.2019 01:18
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Kırşehir'de halk Cacabey Meydanı'nda darbecilere karşı yürüdü

Kırşehir

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hain darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümünde halk, Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanı'na kadar coşku ile yürüdü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hain darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümünde halk, Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanı'na kadar coşku ile yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde Kırşehirliler, Cacabey Meydanı'nda buluştu. Binlerce Kırşehirli burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayında dinledi. Askerlik Şubesi kavşağında toplanan guruplar ellerinde Türk bayrakları ile hain darbe girişimine karşı hazırlanmış 15 Temmuz tişörtleri ile yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kahramanlık şiirleri seslendirildi. Kurulan ekrandan 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi halka izlettirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişini de canlı izleyen Kırşehirliler, Kırşehir Belediyesi mehteran ekibinin kahramanlık şiirleri ile darbe girişimini protesto etti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel

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