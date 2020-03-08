Kırşehir'de halk oyunları il birinciliği yarışmaları
Kırşehir'de halk oyunları il birinciliği yarışmaları gerçekleştirildi.
08.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:50
Kırşehir 'de halk oyunları il birinciliği yarışmaları gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalarda, çok sayıda öğrenci okullarının takımlarını destekledi.
Gün boyunca süren karşılaşmaların ardından yıldız kızlarda Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu, genç kızlarda Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.
Kulüpler klasmanında ise yıldızlarda HOYDEK Halk Oyunları Derneği, gençlerde AFOD Anadolu Folklor İhtisas Gençlik Kulübü birinciliği elde etti.
Dereceye giren okul ve kulüplere kupa, madalya ve başarı belgeleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalarda, çok sayıda öğrenci okullarının takımlarını destekledi.
Gün boyunca süren karşılaşmaların ardından yıldız kızlarda Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu, genç kızlarda Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.
Kulüpler klasmanında ise yıldızlarda HOYDEK Halk Oyunları Derneği, gençlerde AFOD Anadolu Folklor İhtisas Gençlik Kulübü birinciliği elde etti.
Dereceye giren okul ve kulüplere kupa, madalya ve başarı belgeleri verildi.
Kaynak: AA
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