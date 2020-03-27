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Kırşehir'de halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü

Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağlık kurumlarının ihtiyacını karşılamak için antiseptik el dezenfektanı üretilmeye başlandı.

27.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
Kırşehir'de halk sağlığı laboratuvarı dezenfektan üretim merkezine dönüştürüldü
Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağlık kurumlarının ihtiyacını karşılamak için antiseptik el dezenfektanı üretilmeye başlandı.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı el antiseptiği formülasyonları çerçevesinde yapılan çalışmada, 2 günde 1000 litre antiseptik el dezenfektanı üretimi planlanarak, başta aile ve toplum sağlığı merkezleri olmak üzere hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına gönderilmeye başlandı.
Laboratuvar hizmetleri aksatılmadan sürüdürülen üretimde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki eczacılar görev alıyor.
Üretim sorumlusu uzman eczacı Buse Ülger Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Kırşehir genelindeki hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının el dezenfektanı ihtiyacı nedeniyle üretime başladıklarını söyledi.
Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık kuruluşlarına gelen vatandaşların koronavirüse karşı korunmasının amaçlandığını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı halk sağlığı laboratuvarımız adeta bir fabrikaya çevrilmiş durumda. Yüksek miktarda antiseptik el dezenfektanı üreterek binlerce insanın kullanımını sağlıyoruz. İlimizin antiseptik dezenfektan ihtiyacını karşılamak için öncelikle Dünya Sağlık Örgütü kılavuzuna göre hareket ediyoruz. Bu kılavuzda bir kısım alkol, etanol, etil alkol, saf alkol ve belirlenen diğer maddeleri kullanmamız gerekiyor. Bunların tamamının bir formülasyonu var. Dünya Sağlık Örgütü, üretimin özellikle laboratuvar koşullarında yapılmasını önermekte."
Lastik fabrikası hammadde desteği sağladı
Buse Ülger Koca, Kovid-19'la mücadelede her kurumun iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Pandemi ile mücadelemizde bu malzemelerin temini için özellikle ilimizdeki bir lastik fabrikasından büyük destek aldık. Fabrika yöneticilerine, İl Sağlık Müdürümüz ve idarecilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Laboratuvarımızda ekip olarak 2 günde yaklaşık 1000 litre antiseptik el dezenfektanı üretimi planlanmaktadır. Üreteceğimiz 1000 litre antiseptik dezenfektanı sağlık tesislerimize, hastanelerdeki triaj bölgelerine, toplum sağlığı merkezine ve aile hekimliklerine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel

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