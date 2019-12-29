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Kırşehir'de hastane bina güvenliği etkinliği

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane bina güvenliğine yönelik tehlike avı etkinliği düzenlendi.

29.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:57 Kırşehir'de hastane bina güvenliği etkinliği
AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastane bina güvenliğine yönelik tehlike avı etkinliği düzenlendi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, toplumda önlem alma kültürünün oluşturulması ve vatandaşların afette güvende kalabilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın da katılımıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan etkinlikte, bina güvenliğinin nasıl oluşturulacağı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.
Etkinlikte, yangın, deprem gibi afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi, tehlike riskinin nasıl azaltılacağı, eşyaların sabitlenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamaların da anlatıldığı aktarıldı.
AFAD ekipleri, hastane giriş çıkışları, merdiven, kapı ve pencere çevreleri için yapılması gereken düzenlemeler hakkında da yetkililerin uyarıldığı ifade edildi.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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