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Kırşehir'de hastane çalışanlarının "evde kal" çağrısına vatandaşlardan destek

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının dövizlerle yazdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, siz de bizim için evde kalın" mesajına vatandaşlar olumlu karşılık verdi.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Kırşehir'de hastane çalışanlarının
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının dövizlerle yazdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, siz de bizim için evde kalın" mesajına vatandaşlar olumlu karşılık verdi.
Hastanenin farklı birimlerinin önünde bir araya gelen çalışanlar, ellerindeki dövizleri birleştirerek yazdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, siz de bizim için evde kalın" yazısı ile Kovid-19 vakalarına karşı evde kalınmasının önemini vurguladı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bu yazılardaki mesajları dikkate alan vatandaşlar zorunlu olmadıkça hastaneye gitmiyor.
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane çalışanlarının yaptığı bu farkındalık faaliyetini önemsediklerini söyledi.
Koronavirüsün en fazla bulaşma riski taşıdığı yerlerden birinin de hastaneler olduğunu belirten Yavuz, hem kendi hem de vatandaşların sağlığı için yapılan bu çağrının virüsün yayılmasının önlenmesinde olumlu ekti yapacağını ifade etti.
Kırşehir halkının koronavirüse karşı çağrılara olumlu karşılık verdiğini vurgulayan Yavuz, "Dün akşam sağlık çalışanlarına destek amacıyla saat 21.00'de yapılan eyleme Kırşehir halkı büyük destek verdi. Derneğimize alkış videoları yağdı. Dün ve bugün hastaneye gelenlerin sayısı çok azaldı. Sağlık çalışanları, vatandaşlarımızın sağlığı için özverili bir şekilde gayret gösteriyor. Vatandaşlarımız da bu çağrılara olumlu karşılık veriyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Sağlık

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