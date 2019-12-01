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Kırşehir'de hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi.

01.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:30Kırşehir'de hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi
'in ilçesinde hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi.
Akpınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Korkusuz ve beraberindeki heyet, Hanyeri ve Sofrazlı köylerinde hayvan yetiştiricilerle bir araya geldi.
Köylerde çiftçi ve üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Korkusuz, üretici ve yetiştirici birliklerinin iyi yönetildiğinde, çiftçilerin bu birlik çatısı altında önemli kazanımlar sağlayabileceğini aktardı.
Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Korkusuz, üretici ve yetiştirici birliklerini destekleyeceklerini, yapılacak el birliğiyle hayvancılığın, süt üreticiliğinin köylerde ciddi oranda gelişmesini hedeflediklerini ifade etti.
Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan da oluşturulacak birlikler ile yetiştiricilerin daha rahat ve profesyonel üretim yapacağını kaydetti.
Toplantılarda, istenilen şartlar yerine getirilebilirse kısa süre içinde her iki köyde ayrı ayrı süt toplama merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Kırşehir, Sarıkaya, Akpınar, Güncel

Kaynak: AA

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