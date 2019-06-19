Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu

Kırşehir
'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Sıdıklıbüyükoba köyü yakınlarında tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yasa dışı kenevir ekimi ile ilgili yapılan araştırmada İ.T'nin ektiği boyları 15-20 santimetre arasında olan toplam 58 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.
Hint kenevirine el konulurken, İ.T, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.