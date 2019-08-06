Haberler» Ekonomi» Haber

Kırşehir'de ihracat yükselişte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Kırşehir Temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

06.08.2019 11:42 Kırşehir'de ihracat yükselişte
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Kırşehir Temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Haziran ayındaki düşüşün ardından, Temmuz ayında ihracatın yeniden yükseliş trendine geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatının Temmuz ayında yüzde 8,3'lük artış göstererek 16 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attığını belirten TSO Başkanı Yılmaz, Kırşehir'in ihracat noktasında geldiği noktanın umut vaat edici olduğunu, daha iyi noktalara geleceğini ifade etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:52   Bakan Varank: Tacikistan ile dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var
13:50   Borsa ilk yarıda yükseldi
13:49   Rapor: Doğal afetlerin yarıyıl bilançosu 73 milyar dolar
13:39   ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme
13:36   KPMG: Bankacılık sektörü ilk altı ayda iyi bir sınav verdi
13:28   LASİAD: Mikro ihracat uygulaması ticareti kayıt altına alacak
13:24   Hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi