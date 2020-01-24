Kırşehir'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen toplantıda, Kırşehir'de eğitimin son durumunu ve olası eksiklikleri tespit ederek çözümü kavuşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kırşehir'e değer katan, markalaştıran önemli unsurlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Akın, "İlimizde eğitime özel önem veriyor, daha iyi noktalara gelmek ve sunulan eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına çalışma yürütüyoruz. Bir okulda huzur varsa, aile ortamı oluşturulmuşsa ve okul idaresine güven varsa o okulda başarı kendiliğinden gelir. Bir insan işini severek yaparsa başarısız olmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Okullarda hijyenin önemine değinen Vali Akın, şunları kaydetti:

"Okul müdürlerimiz, kantinlerde satılan yiyecekler ve okul temizliği konusuna hassasiyet göstermelidir. Okul kantinlerimiz talimatlarım doğrultusunda denetimden geçti, büyük bir sorunla karşılaşmadık. Ufak tefek olumsuzluklara da gereken cezai işlem uygulandı. Okul güvenliği de önemli bir konu. Binalarımızda kamera sistemi mevcut. Çocuklarımızı yakından ilgilendiren bir diğer konu da teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızda bağımlılık yapan her türlü unsurla etkin bir şekilde mücadelemiz devam ediyor."

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul müdürleri, Kırşehir'in eğitimdeki son durumu ile ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.